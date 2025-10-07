Пассажирский поезд Казань — Петербург и «Камаз» столкнулись под Татарстаном

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что помощь медиков потребовалась водителю «Камаза». И это не удивительно, ведь, судя по опубликованным кадрам, большегруз вылетел на пути, после чего буквально сразу его кабину снес локомотив. За несколько секунд до этого автомобиль промчался на красный сигнал светофора, повредив два устройства заграждения переезда.