Пассажирский поезд Казань — Петербург и «Камаз» столкнулись под Татарстаном

Сегодня днем на переезде Горьковской железной дороги под Татарстаном столкнулись пассажирский поезд Казань — Петербург и «Камаз». Это случилось недалеко от станции Свияжск. От мощного удара чудом никто не пострадал, кроме локомотива и большегруза. Они получили серьезные технические повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
— Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — добавили в ведомстве.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что помощь медиков потребовалась водителю «Камаза». И это не удивительно, ведь, судя по опубликованным кадрам, большегруз вылетел на пути, после чего буквально сразу его кабину снес локомотив. За несколько секунд до этого автомобиль промчался на красный сигнал светофора, повредив два устройства заграждения переезда.
Пассажирами заменили поезд, он продолжил движение в Петербург.