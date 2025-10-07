СК: минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка

Жертвой аферистов стала 38-летняя минчанка. Сначала ей в популярном мессенджере Телеграм написала ее якобы начальница, предупредившая, что ею будто бы интересуются в КГБ. Потом уже позвонил лжесотрудник и убедил, что личные данные минчанки стали известны мошенникам, которые от ее имени переводят деньги за границу. Минчанке предложили пройти проверку Нацбанка и прислали «повестку». Тогда уже включилась в схему обмана мошенница, выдавшая себя за сотрудницу Нацбанка.