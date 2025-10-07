СК: минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка

В Минске мошенники обманули женщину на 160 тысяч рублей, притворившись сначала ее начальницей. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Жертвой аферистов стала 38-летняя минчанка. Сначала ей в популярном мессенджере Телеграм написала ее якобы начальница, предупредившая, что ею будто бы интересуются в КГБ. Потом уже позвонил лжесотрудник и убедил, что личные данные минчанки стали известны мошенникам, которые от ее имени переводят деньги за границу. Минчанке предложили пройти проверку Нацбанка и прислали «повестку». Тогда уже включилась в схему обмана мошенница, выдавшая себя за сотрудницу Нацбанка.
Минчанке посоветовали аннулировать операции, будто бы совершенные мошенниками, а для этого приехать в банк и получить деньги. Поверив легенде, белоруска несколько раз брала на работе отгулы и ездила в банки, оформлять реальные кредиты. Полученные деньги она послушно переводила через международные платежные системы на мошеннические счета.
С женщиной мошенники также провернули несколько других схем, убедив в необходимости уплаты налога на счет, угрозе обыска с изъятием незадекларированных денег и другие.
Но усомнилась в реальности происходящего белоруска только, когда ей сказали, что якобы со счета ее мужа мошенники перевели деньги под залог авто, и мнимая специалист Нацбанка сказала, что может помочь обменять машину на деньги. В этот момент минчанка заподозрила обман и пошла в милицию.
— За две недели обмана на счета злоумышленников потерпевшая перевела свыше 160 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
