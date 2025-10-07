Ричмонд
Организаторы интернет-наркошопа из Уфы получили до 12 лет «строгача»

В Уфе организаторы интернет-наркошопа получили до 12 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы вынесли приговор мужчине и женщине, их признали виновными в организации интернет-магазина по продаже наркотических средств и покушении на их сбыт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, что в апреле прошлого года 28-летний мужчина создал интернет-площадку по реализации запрещенных веществ и вовлек в «бизнес» свою знакомую, она выполняла функции администратора. Спустя месяц организатор приобрел на территории республики оптовую партию наркотиков, которые расфасовал на дозы для последующего распространения в Уфе.

В итоге на сообщников вышла полиция, все наркотики изъяли. Суд назначил организатору 12 лет колонии строгого режима, администраторше — 7,5 лет колонии общего режима.

