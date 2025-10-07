Организаторы интернет-наркошопа из Уфы получили до 12 лет «строгача»

По данным надзорного ведомства, что в апреле прошлого года 28-летний мужчина создал интернет-площадку по реализации запрещенных веществ и вовлек в «бизнес» свою знакомую, она выполняла функции администратора. Спустя месяц организатор приобрел на территории республики оптовую партию наркотиков, которые расфасовал на дозы для последующего распространения в Уфе.