Экс-замдиректора Пермского порохового завода получил срок за мошенничество

Как сообщает «РБК-Пермь», он приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. за мошенничество в особо крупным размере и отмывание денег. Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2023 года. В итоге помимо господина Холоимова обвиняемыми по нему стали Руслан Кондратьев и его сын Константин. Как установили следствие и суд, все они причастны к хищению денежных средств, выделенных на модернизацию ППЗ и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».