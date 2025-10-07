Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники крадут данные омичей, представляясь сотрудниками маркетплейсов

Жителей просят быть бдительными.

Источник: Om1 Омск

В России появилась новая схема мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников маркетплейсов выманивают у граждан код из SMS. Об этом сообщает «Сибдепо».

Мошенники звонят людям, сообщая, что для них якобы поступила посылка, и уточняют детали доставки. Когда человек отвечает, что не ожидает никаких посылок, аферист предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего SMS-сообщения. Получив этот код, преступник получает доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе, что позволяет завладеть банковскими данными пострадавшего.

Омичей просят быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.