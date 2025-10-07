Мошенники крадут данные омичей, представляясь сотрудниками маркетплейсов

Мошенники звонят людям, сообщая, что для них якобы поступила посылка, и уточняют детали доставки. Когда человек отвечает, что не ожидает никаких посылок, аферист предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего SMS-сообщения. Получив этот код, преступник получает доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе, что позволяет завладеть банковскими данными пострадавшего.