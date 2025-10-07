Свердловчанка, обвиняемая в убийстве дочери-младенца, признана вменяемой

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, днем 25 июня обвиняемая у себя дома из-за беспокойного поведения, плача и крика дочери, родившейся в мае 2025 года, решила убить ребенка. Как показало расследование, она перекрыла дыхательные пути девочки, закрыв ей рот и нос, и та скончалась от механической асфиксии.