В Челябинске военнослужащему дали 12 лет колонии за самоволку и торговлю наркотиками

Приговор огласил Челябинский гарнизонный военный суд.
Из материалов дела следует, что контрактник с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации, не имея уважительных причин, в марте 2024 года самовольно оставил часть.
Кроме того, фигурант через интернет вступил в организованную группу, занимающуюся сбытом наркотических средств. Выполняя роль закладчика, в конце февраля 2025 года, оборудовал 15 тайников с запрещенным веществом, был задержан сотрудниками полиции.
В итоге мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и самовольном оставлении части.
«По совокупности преступлений суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе ЧГВС.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.