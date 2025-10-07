Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсовый автобус из Перми попал в смертельное ДТП в Ижевске

В аварии кроме автобуса участвовали ещё три легковых автомобиля, есть погибшие среди пешеходов.

Источник: Госавтоинспекция Удмуртии

Автобус маршрута «Пермь — Казань» попал в массовое ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске, сообщили в МЧС Удмуртии.

В ведомстве рассказали, что авария произошла около 14:20 на пересечении улиц Удмуртской и Кирова. Столкнулись автобус и три легковых автомобиля. По предварительным данным ведомства, погибли водитель одной из легковушек и три пешехода.

Вскоре в Госаивтоинспекции Удмуртии уточнили, что 65-летний водитель «Соляриса» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, сбил трёх пешеходов и въехал в автобус. Он сам, а также женщины-пешеходы (22 года, 61 год и 67 лет) погибли.

По данным ГИБДД, 37-летний водитель междугороднего автобуса и 15 его пассажиров не пострадали.

Сотрудники полиции и оперативных служб ещё работают на месте ДТП. В Госавтоинспекции республики продолжают выяснять все обстоятельства аварии.