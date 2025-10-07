Рейсовый автобус из Перми попал в смертельное ДТП в Ижевске

Вскоре в Госаивтоинспекции Удмуртии уточнили, что 65-летний водитель «Соляриса» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, сбил трёх пешеходов и въехал в автобус. Он сам, а также женщины-пешеходы (22 года, 61 год и 67 лет) погибли.