Нижегородец получил 2 года колонии за оправдание терроризма

Житель Нижегородской области признан виновным в публичном оправдании терроризма. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в УФСБ России по Нижегородской области, сотрудники службы установили, что мужчина публиковал в интернете материалы, в которых оправдывал теракт, произошедший на одном из промышленных предприятий региона. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичное оправдание терроризма». После расследования материалы направили в суд.

По решению суда, обвиняемому назначено наказание — 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Сообщалось, что в столице Приволжья задержали иностранца, финансировавшего террористов.