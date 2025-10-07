Советника бывшего свердловского вице-губернатора арестовали за выходки у метро

В Екатеринбурге арестован советник бывшего замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова по имени Денис Лякишев. Дело касается уличного хулиганства. Об этом сообщает информагенство «Уральский меридиан» со ссылкой на Свердловский облсуд.
Денис Лякишев получил административный арест на 10 суток.
— 29 сентября Денис Лякишев находился у входа на станцию метро Площадь 1905 года, где громко выражался с использованием грубой нецензурной лексики. Размахивал руками, но игнорировал замечания граждан. Эти действия нарушали общественный порядок и демонстрировали неуважение, — сказано в сообщении.
Денис Лякишев родился в Кургане. На протяжении 15 лет он занимал должности в Федеральной службе безопасности. Затем устроился в полпредство УрФО, но после — работал во Владимирской области. Там Лякишев был в Департаменте региональной политики.
В должности советника бывшего замгубернатора области Денис Лякишев с 2021 года.