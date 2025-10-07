Водитель выпрыгнул в последний миг. КАМАЗ протаранил пассажирский поезд

В Татарстане грузовой КАМАЗ проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом. Водитель успел выпрыгнуть из кабины за секунду до столкновения. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Опасная секунда.
В Зеленодольском районе Татарстана пассажирский поезд «Казань — Санкт-Петербург» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» на железнодорожном переезде у станции Свияжск. Инцидент произошел днём 7 октября, когда многотонный самосвал выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал. Камеры зафиксировали момент, как грузовик сносит шлагбаум, застревает на рельсах и через секунду попадает под удар поезда.
Водитель успел выскочить из кабины буквально за мгновение до столкновения. От сильного удара локомотив и «КАМАЗ» получили технические повреждения, но, к счастью, обошлось без жертв. После замены локомотива состав продолжил движение по маршруту.
Проверка началась.
На место происшествия выехали заместитель татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Сейчас Татарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В ведомстве уточнили, что водитель нарушил правила, выехав на переезд на запрещающий сигнал светофора и повредив два устройства заграждения. Следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Без пострадавших, но с уроком.
На видео, опубликованном следственными органами, видно, как самосвал таранит шлагбаум, останавливается прямо на путях, а через секунду в кадре появляется поезд. Удар приходится в переднюю часть грузовика. Машину разворачивает, а от кабины почти ничего не остаётся.
Сотрудники МЧС и железнодорожной службы оперативно ликвидировали последствия аварии. Движение по участку было временно приостановлено. Как сообщили «АиФ-Казань» в пресс-службе Минздрава Татарстана, водитель «КАМАЗа» жив, ему оказана медицинская помощь. Пассажиры поезда не пострадали. Из-за аварии на переезде возле Свияжска задерживаются девять поездов. Как рассказали «АиФ-Казань» в пресс-службе ГЖД, среди задержанных поездов: № 24 Москва — Казань, № 134 Санкт-Петербург — Казань, № 368 Кисловодск — Киров, № 55 Екатеринбург — Москва, № 325 Пермь — Новороссийск. Также задерживаются пригородные: № 7006 Нижний Новгород — Казань, № 6355 Казань — Свияжск, № 6364 Албаба — Казань, № 6750 Бурундуки — Казань.
Прокуратура напомнила, что нарушения на железнодорожных переездах — одна из самых частых причин серьёзных аварий. Несоблюдение сигналов светофора и игнорирование шлагбаума могут привести к трагическим последствиям.