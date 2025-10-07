«Фото для бывшего парня разослали друзьям». В Минске девушка и парень стали жертвами шантажистов из-за интимных фото

Двое минчан стали жертвами интим-шантажа, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, жертвой мошенников стала 26-летняя минчанка, к аккаунту которой получили доступ злоумышленники. В ее старых переписках нашлись личные фото, которыми белоруску стали шантажировать. Сначала девушке сказали заплатить 500 белорусских рублей за нераспространение фото, но она сбила цену до 75 рублей. Однако, когда перевод мошенникам был отправлен, ее интимные фотографии все равно разослали друзьям.
В похожей ситуации оказался 35-летний минчанин. Мужчина в переписке на сайте с девушкой отправил новой знакомой откровенные фото. И уже скоро ему написал неизвестный, потребовавший 3000 рублей, чтобы фото не распространились по интернету. Минчанин сторговал сумму до 150 рублей, но угрозы не прекратились, и он пошел в милицию.
— По обоим фактам возбуждены уголовные дела за вымогательство, — прокомментировали в ГУВД.
