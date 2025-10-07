«Фото для бывшего парня разослали друзьям». В Минске девушка и парень стали жертвами шантажистов из-за интимных фото

В похожей ситуации оказался 35-летний минчанин. Мужчина в переписке на сайте с девушкой отправил новой знакомой откровенные фото. И уже скоро ему написал неизвестный, потребовавший 3000 рублей, чтобы фото не распространились по интернету. Минчанин сторговал сумму до 150 рублей, но угрозы не прекратились, и он пошел в милицию.