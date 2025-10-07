Четыре человека погибли при ДТП с автобусом в Ижевске

При ДТП в Ижевске погибли четыре человека после того, как водитель «Хендэ», проехав на красный свет, совершил наезд на трех пешеходов и врезался в рейсовый автобус маршрута Пермь — Казань. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают оперативные службы.