Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли при ДТП с автобусом в Ижевске

При ДТП в Ижевске погибли четыре человека после того, как водитель «Хендэ», проехав на красный свет, совершил наезд на трех пешеходов и врезался в рейсовый автобус маршрута Пермь — Казань. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают оперативные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Водитель легкового автомобиля и три пешехода погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ижевске. Как сообщает МЧС Удмуртии, три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань столкнулись на пересечении улиц Удмуртская и Кирова.

По информации Госавтоинспекции региона, 65-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», двигаясь по регулируемому перекрестку, проехал на запрещающий сигнал светофора. Далее он выехал на полосу встречного движения, где сначала совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу, а затем врезался в междугородний автобус.

Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины в возрасте 61 года, 67 лет и 22-летняя девушка погибли на месте. По предварительной информации, водитель и 15 пассажиров автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.