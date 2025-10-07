Четыре человека погибли при ДТП с автобусом в Ижевске

Водитель легкового автомобиля и три пешехода погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ижевске. Как сообщает МЧС Удмуртии, три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань столкнулись на пересечении улиц Удмуртская и Кирова.
По информации Госавтоинспекции региона, 65-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», двигаясь по регулируемому перекрестку, проехал на запрещающий сигнал светофора. Далее он выехал на полосу встречного движения, где сначала совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу, а затем врезался в междугородний автобус.
Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины в возрасте 61 года, 67 лет и 22-летняя девушка погибли на месте. По предварительной информации, водитель и 15 пассажиров автобуса не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.