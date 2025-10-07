У самолёта в полёте над Красноярским краем разрушилось стекло в кабине экипажа

В Красноярском крае при полёте самолёта «КрасАвиа» повредилось стекло в кабине экипажа. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, 7 октября около 17 часов местного времени в кабине экипажа самолёта Ан-24, следовавшего из Светлогорска, произошло разрушение бокового стекла. Несмотря на неисправность, экипаж продолжил полёт и безопасно посадил воздушное судно в аэропорту «Черемшанка» Красноярске.
На борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнения законодательства о безопасности полётов.
Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолёт, используемый для региональных перевозок. В России эти машины продолжают выполнять рейсы в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока.