У самолёта в полёте над Красноярским краем разрушилось стекло в кабине экипажа

В Красноярском крае расследуют инцидент с самолётом «КрасАвиа».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае при полёте самолёта «КрасАвиа» повредилось стекло в кабине экипажа. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 7 октября около 17 часов местного времени в кабине экипажа самолёта Ан-24, следовавшего из Светлогорска, произошло разрушение бокового стекла. Несмотря на неисправность, экипаж продолжил полёт и безопасно посадил воздушное судно в аэропорту «Черемшанка» Красноярске.

На борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолёт, используемый для региональных перевозок. В России эти машины продолжают выполнять рейсы в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока.