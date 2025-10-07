У самолёта в полёте над Красноярским краем разрушилось стекло в кабине экипажа

По предварительным данным, 7 октября около 17 часов местного времени в кабине экипажа самолёта Ан-24, следовавшего из Светлогорска, произошло разрушение бокового стекла. Несмотря на неисправность, экипаж продолжил полёт и безопасно посадил воздушное судно в аэропорту «Черемшанка» Красноярске.