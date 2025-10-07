В Перми осудили водителя автобуса за избиение пассажира на автовокзале

В Перми водитель междугороднего автобуса признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в начале 2025 года на автовокзале, во время посадки пассажиров.
По данным следствия, конфликт возник из-за мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Не предъявив ни билета, ни документов, он попытался сесть в автобус. После того как водитель отказал ему в посадке, мужчина начал мешать отправлению, встал перед автобусом и игнорировал все просьбы отойти.
Водитель не стал дожидаться охрану, вышел из салона и применил силу. В результате удара пассажир получил серьезные травмы — медики зафиксировали перелом семи ребер и разрыв легкого.
Свердловский районный суд Перми квалифицировал действия водителя по статье 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С учетом всех обстоятельств и наличия смягчающих факторов ему назначили два года лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал его выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей в счет моральной компенсации.