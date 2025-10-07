В Перми осудили водителя автобуса за избиение пассажира на автовокзале

По данным следствия, конфликт возник из-за мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Не предъявив ни билета, ни документов, он попытался сесть в автобус. После того как водитель отказал ему в посадке, мужчина начал мешать отправлению, встал перед автобусом и игнорировал все просьбы отойти.