Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде адвокаты Александра Пака настаивают на его невиновности

Во вторник, 7 октября, в Волгоградском областном суде состоялось очередное, уже шестое по счету, заседание по делу Александра Пака, который обвиняется в умышленном причинении смерти многодетной волгоградке Екатерине Буравлевой.

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, сегодня сторона защиты обвиняемого представляла доказательства в пользу отсутствия вины в действиях подзащитного для их внесения в материалы дела.

В частности, адвокаты познакомили присяжных с записями звонков в службу спасения с сообщениями о роковом ДТП. Судебный процесс продолжится уже завтра, его начало назначено на 14.00.

Резонансное уголовное дело рассматривается коллегией присяжных заседателей из 8 человек.

Напомним, трагедия произошла 22 октября прошлого года в Дзержинском районе областной столицы. Водитель, находившийся за рулем премиального внедорожника, повредил припаркованный автомобиль. Когда он решил скрыться с места ДТП, владелица поврежденного автомобиля, держась за ручку двери внедорожника, потребовала дождаться полиции.

После этого водитель внедорожника начал движение с резким ускорением, из-за чего женщина упала на проезжую часть. После этого, по версии следствия, мужчина намеренно вернул автомобиль на прежнюю траекторию и наехал на потерпевшую задним колесом. Автомобиль переехал ее тело и голову, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию. Позднее волгоградку перевезли на лечение в Москву, но 29 ноября она умерла. У погибшей остались два сына и дочь.