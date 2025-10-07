В Волгограде адвокаты Александра Пака настаивают на его невиновности

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, сегодня сторона защиты обвиняемого представляла доказательства в пользу отсутствия вины в действиях подзащитного для их внесения в материалы дела.
В частности, адвокаты познакомили присяжных с записями звонков в службу спасения с сообщениями о роковом ДТП. Судебный процесс продолжится уже завтра, его начало назначено на 14.00.
Резонансное уголовное дело рассматривается коллегией присяжных заседателей из 8 человек.
Напомним, трагедия произошла 22 октября прошлого года в Дзержинском районе областной столицы. Водитель, находившийся за рулем премиального внедорожника, повредил припаркованный автомобиль. Когда он решил скрыться с места ДТП, владелица поврежденного автомобиля, держась за ручку двери внедорожника, потребовала дождаться полиции.
После этого водитель внедорожника начал движение с резким ускорением, из-за чего женщина упала на проезжую часть. После этого, по версии следствия, мужчина намеренно вернул автомобиль на прежнюю траекторию и наехал на потерпевшую задним колесом. Автомобиль переехал ее тело и голову, а затем скрылся с места происшествия.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию. Позднее волгоградку перевезли на лечение в Москву, но 29 ноября она умерла. У погибшей остались два сына и дочь.