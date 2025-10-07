В Челябинской области возбудили дело из-за передачи «УКИКО» управление сотнями домов

Следствие считает, что в период с ноября 2024 года по июль 2025-го директор УК не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами. Жильцам не оказывались услуги по содержанию и ремонту общего имущества в домах. Жильцы перевели в качестве оплаты коммунальных услуг на банковские счета УК более 1 миллиона рублей. Деньги были похищены и израсходованы по своему усмотрению.