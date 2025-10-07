В Челябинской области возбудили дело из-за передачи «УКИКО» управление сотнями домов

Компания принимала участие в конкурсах, имея неоплаченные штрафы.
Заявления о возможном нарушении антимонопольного законодательства поступили от прокуратуры Челябинской области и региональной Госжилинспекции. «УКИКО» участвовало в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте и Карталах, которые проводились в 2024—2025 годах. В результате УК получила в управление 557 домов.
В августе генерального директора управляющей компании «УКИКО» Виктора Старокожева отправили под домашний арест на два месяца по обвинению в мошенничестве.
Следствие считает, что в период с ноября 2024 года по июль 2025-го директор УК не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами. Жильцам не оказывались услуги по содержанию и ремонту общего имущества в домах. Жильцы перевели в качестве оплаты коммунальных услуг на банковские счета УК более 1 миллиона рублей. Деньги были похищены и израсходованы по своему усмотрению.
В сентябре управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали на 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание имущества многоквартирных домов в Челябинске.