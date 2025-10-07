Ричмонд
В Ижевске четверо погибли в жутком ДТП с рейсовым автобусом, который ехал в Казань

Сегодня в Ижевске произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом, который ехал из Перми в Казань.

Источник: Госавтоинспекция Удмуртии

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, 65-летний водитель Hyundai Solaris проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречку и сбил трех пешеходов, а также столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель легковушки и трое пешеходов — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка — погибли на месте.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По предварительной информации, они не пострадали.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб.