В Ижевске четверо погибли в жутком ДТП с рейсовым автобусом, который ехал в Казань

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, 65-летний водитель Hyundai Solaris проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречку и сбил трех пешеходов, а также столкнулся с автобусом.
В результате ДТП водитель легковушки и трое пешеходов — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка — погибли на месте.
Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По предварительной информации, они не пострадали.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб.