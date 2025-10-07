Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестерых ростовчан обвиняют в похищении человека и вымогательстве 1,2 миллиона рублей

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование дела против шести жителей региона. Их обвиняют в похищении человека, вымогательстве и угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые потребовали у двух жителей региона 1,2 млн руб. Чтобы добиться своего, они похитили одного из потерпевших и завладели его машиной. Мужчину поместили в салон автомобиля, угрожали ему и избивали, требуя передать деньги.

Получив от жертвы 300 тыс. руб., преступники скрылись. О случившемся в полицию сообщил очевидец похищения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности фигурантов, после чего следователь их задержал.

По ходатайству следствия суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственный отдел собрал достаточную доказательную базу и направил дело в суд для рассмотрения по существу.