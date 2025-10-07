Шестерых ростовчан обвиняют в похищении человека и вымогательстве 1,2 миллиона рублей

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые потребовали у двух жителей региона 1,2 млн руб. Чтобы добиться своего, они похитили одного из потерпевших и завладели его машиной. Мужчину поместили в салон автомобиля, угрожали ему и избивали, требуя передать деньги.