Шестерых ростовчан обвиняют в похищении человека и вымогательстве 1,2 миллиона рублей

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые потребовали у двух жителей региона 1,2 млн руб. Чтобы добиться своего, они похитили одного из потерпевших и завладели его машиной. Мужчину поместили в салон автомобиля, угрожали ему и избивали, требуя передать деньги.
Получив от жертвы 300 тыс. руб., преступники скрылись. О случившемся в полицию сообщил очевидец похищения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности фигурантов, после чего следователь их задержал.
По ходатайству следствия суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственный отдел собрал достаточную доказательную базу и направил дело в суд для рассмотрения по существу.