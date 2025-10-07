На Черняховского туристический автобус «встретился» с трамваем, движение рельсовых испытывает трудности

В Калининграде на улице Черняховского туристический автобус столкнулся с трамваем. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы во вторник, 7 октября.
Авария произошла в районе пересечения с улицей Иванникова. Калининградцы сообщают, что движение трамвая «встало в обе стороны». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. О пострадавших не сообщается.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки собираются на протяжении всей улицы Черняховского. Автомобилисты предупреждают об ещё одном ДТП районе площади Василевского.