Самолет «КрасАвиа» совершил экстренную посадку из-за разрушившегося стекла

Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» совершил экстренную посадку, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Борт совершал рейс Светлогорск — Красноярск (Черемшанка). Причиной посадки стало разрушившееся стекло кабины экипажа. Сейчас по данному факту проводится проверка.
«Самолет благополучно произвел посадку, на борту находилось 37 пассажиров и 5 членов экипажа», — прокомментировали в ведомстве.
Отметим, 3 октября потерпел крушение самолет Ан-2 компании «Борус», на борту находилось двое человек — оба погибли.