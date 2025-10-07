Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет «КрасАвиа» совершил экстренную посадку из-за разрушившегося стекла

При посадке никто не пострадал.

Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» совершил экстренную посадку, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Борт совершал рейс Светлогорск — Красноярск (Черемшанка). Причиной посадки стало разрушившееся стекло кабины экипажа. Сейчас по данному факту проводится проверка.

«Самолет благополучно произвел посадку, на борту находилось 37 пассажиров и 5 членов экипажа», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, 3 октября потерпел крушение самолет Ан-2 компании «Борус», на борту находилось двое человек — оба погибли.