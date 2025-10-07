В Екатеринбурге сбили девочку, перебегавшую дорогу на «красный»

Дорожная авария с участием ребенка произошла на улице Пархоменко в Екатеринбурге днем 7 октября. По данным городской Госавтоинспекции, на 11-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, наехала 43-летняя женщина — водитель HONDA CR-V.