В Екатеринбурге сбили девочку, перебегавшую дорогу на «красный»

11-летнюю школьницу увезли в больницу с травмой ноги.

Дорожная авария с участием ребенка произошла на улице Пархоменко в Екатеринбурге днем 7 октября. По данным городской Госавтоинспекции, на 11-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, наехала 43-летняя женщина — водитель HONDA CR-V.

Водитель прошла освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — трезва. Женщина пояснила, что ребенок вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора неожиданно, экстренное торможение не помогло избежать наезда.

По факту ДТП проводится проверка. Материалы касательно инцидента также направят в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатеринбурга.