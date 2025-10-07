Ричмонд
«Разделся и кричал: “Я сдаюсь!”. В Минске будут судить мужчину, ходившего по улицам города голым

Минчанин пойдет под суд за прогулку по городу голым.

Источник: Комсомольская правда

В Минске под суд пойдет мужчина, ходивший по городу голым, пишет агентство «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний минчанин, который вышел на улицу полностью обнаженным. В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что на пересечении улиц Варвашени и Магнитной рядом с пешеходным переходом стоит голый мужчина и кричит «Я сдаюсь!».

Голого минчанина задержали прибывшие милиционеры, а медэкспертиза показала, что он находится под воздействием психотропов.

Придя в себя, мужчина сказал, что случайно нашел наркотики и употребил их, а после этого снял и выбросил свои одежду и обувь, а куда — не помнит.

В прокуратуре отметили, что задержанный нигде официально не работает и ранее был неоднократно судим, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость. Сейчас фигуранту грозит до трех лет лишения свободы за хулиганство.

