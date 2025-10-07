Ричмонд
Трагедия в Италии: Взрыв в цеху унес жизнь гражданина Молдовы — еще один наш соотечественник находится в больнице

Трагедия произошла в субботу, 4 октября в итальянской провинции Неаполь.

Источник: Комсомольская правда

В Италии при трагических обстоятельствах погиб гражданин Молдовы.

Трагедия произошла в субботу в итальянской провинции Неаполь. 31-летний молдаванин погиб в результате несчастного случая на производстве.

Как пишет pulsmedia.md, уроженец Молдовы работал на местном предприятии по разборке автомобилей. В результате взрыва в цеху пострадали трое рабочих: двое граждан Молдовы и гражданин Украины. Впоследствии один из пострадавших, наш соотечественник, скончался в больнице.

Итальянская полиция расследует все обстоятельства случившегося.

