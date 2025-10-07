Кишечная непроходимость довела до могилы. В смерти 11-летнего школьника обвиняют восьмерых медиков

В Балаково случилось настоящее горе — в больнице погиб 11-летний мальчик. Теперь следствие предъявило обвинения в халатности восьми медикам, которые его лечили. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СК.
Трагедия произошла летом 2023 года. Школьника с острой кишечной непроходимостью доставили в детское хирургическое отделение. Однако во время его лечения врачи допустили серьезные нарушения: неправильно наблюдали за состоянием мальчика, неполноценно его обследовали и в целом оказали некачественную медицинскую помощь. Через два дня ребенка не стало.
— Следственный комитет провел масштабную работу — допросил свидетелей, организовал очные ставки, изъял медицинские документы и назначил экспертизы. Специальная судебно-медицинская комиссия пришла к однозначному выводу: именно действия медиков привели к трагическому исходу, — пишут журналисты.
Сейчас по уголовному делу продолжается расследование, и правоохранители собирают дополнительные доказательства. Восьмерым сотрудникам больницы грозит обвинение по статье о халатности, повлекшей смерть человека.
