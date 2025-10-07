Кишечная непроходимость довела до могилы. В смерти 11-летнего школьника обвиняют восьмерых медиков

Трагедия произошла летом 2023 года. Школьника с острой кишечной непроходимостью доставили в детское хирургическое отделение. Однако во время его лечения врачи допустили серьезные нарушения: неправильно наблюдали за состоянием мальчика, неполноценно его обследовали и в целом оказали некачественную медицинскую помощь. Через два дня ребенка не стало.