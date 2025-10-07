Россиянку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей

«Вылет был из Санкт-Петербурга. Долетев до Кореи, я заполнила декларацию. Все документы у меня были. Были куплены билеты, полностью оплачены отели. Ни рубля мне никто не вернул, билеты потеряны, деньги за отели тоже утеряны», — рассказала она.
По словам Ульяны, на паспортном контроле ее целенаправленно «заваливали вопросами», пытаясь найти причину для депортации. Она добавила, что корейские пограничники часто выводили россиян из очереди для дополнительного интервью. На нем, по словам девушки, задавались вопросы, на которые «любой человек вряд ли бы ответил».
«Как ты будешь добираться, если ты будешь на автобусе? Сколько стоит поездка? Сколько часов ты в пути? Сколько стоят твои билеты с Сеула до Пусана? Психологически у человека очень стрессовая выходит ситуация. Плюс еще давление происходит, у них (корейских пограничников. — Ред.) повышенный тон голоса», — уточнила девушка.
После четырех часов допроса Ульяну долго не отпускали, в том числе в туалет. Затем девушку поместили в комнату для депортации, где она провела четыре дня, несмотря на предписание незамедлительно депортировать Ульяну в Россию. Комната, по ее словам, была душной и небольшой — около 18 кв. м. В ней находилось более 30 человек, отмечает девушка.
«Подвальное помещение. Это на два этажа ниже аэропорта. Там абсолютно нет никаких окон, слабо работает вентиляция. И в комнате [размером] 18 кв. м находилось около 30 человек», — рассказывает Ульяна.
Россиянке был наложен запрет на въезд в Южную Корею на несколько лет. Ульяна предположила, что причиной депортации могли быть политические мотивы или попытки Южной Кореи бороться с мигрантами. Она также заявила, что многие другие россияне оказались в аналогичной ситуации, причем причина отказа почти всегда была одинаковой — незнание корейских культурных объектов.
2 октября стало известно, что латвийские власти депортировали 74-летнего гражданина России Григория, который более 40 лет жил и работал в республике, после того как он не сдал экзамен на знание языка. По словам депутата Елгавской думы Андреаса Пагорса, Григорий приехал в Латвию с Украины еще в советское время.