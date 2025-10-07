Россиянку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей

После четырех часов допроса Ульяну долго не отпускали, в том числе в туалет. Затем девушку поместили в комнату для депортации, где она провела четыре дня, несмотря на предписание незамедлительно депортировать Ульяну в Россию. Комната, по ее словам, была душной и небольшой — около 18 кв. м. В ней находилось более 30 человек, отмечает девушка.