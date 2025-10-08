В УБДД показали видео аварий с участием скутеров: зачем нужны права и регистрация

При этом сами владельцы скутеров отмечают: они готовы пройти этот процесс, но основная сложность сейчас связана с процедурой получения прав. Практический экзамен принимают не на скутере или мопеде с автоматической коробкой передач, а на мотоцикле с механикой. Это совершенно разные типы транспорта, и далеко не все водители скутеров умеют управлять механическим мотоциклом. Поэтому практически все водители выступают за то, чтобы ввести отдельную категорию прав для скутеров и мопедов, что упростит и обучение, и сдачу экзамена.