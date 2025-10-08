В УБДД показали видео аварий с участием скутеров: зачем нужны права и регистрация

Только за первые восемь месяцев этого года с участием скутеров и мопедов в стране произошло более 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 53 человека, ещё 259 получили травмы различной степени тяжести.
При этом сами владельцы скутеров отмечают: они готовы пройти этот процесс, но основная сложность сейчас связана с процедурой получения прав. Практический экзамен принимают не на скутере или мопеде с автоматической коробкой передач, а на мотоцикле с механикой. Это совершенно разные типы транспорта, и далеко не все водители скутеров умеют управлять механическим мотоциклом. Поэтому практически все водители выступают за то, чтобы ввести отдельную категорию прав для скутеров и мопедов, что упростит и обучение, и сдачу экзамена.
Дополнительная проблема — высокая стоимость обучения в автошколе. Получение прав на скутер или мопед сегодня обходится примерно в 5 миллионов сумов. Если бы появилась отдельная категория для этих видов транспортных средств, обучение могло бы стоить в несколько раз дешевле.
Власти подчёркивают, что новые требования по регистрации и водительским удостоверениям направлены прежде всего на безопасность. Однако, чтобы реформа работала эффективно, необходимо сделать процесс обучения доступнее и адаптировать его под реальные нужды скутеристов.