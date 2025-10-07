Гострудинспекция установит причины гибели двоих рабочих в Уфе

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Башкирии, ведомство приступило к расследованию несчастного случая, произошедшего накануне на улице Менделеева в Уфе. 6 октября на пересечении с улицей Авроры двое рабочих отравились насмерть в канализационном колодце.
Как отметили в надзорном ведомстве со ссылкой на работодателя, в тот день погибли двое мужчин 36 и 37 лет.
— 36-летний сварщик полиэтиленовых труб и 37-летний машинист манипулятора должны были вывезти блоки и ограждения с места производства работ. По какой причине пострадавшие спустились в канализационный колодец, предстоит выяснить в ходе расследования, — комментирует руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.
Напомним, трагедия произошла вечером в минувший понедельник, 6 октября. Двое мужчин по очереди спустились в колодец и задохнулись парами. По данному факту сотрудники Следкома по Башкирии проводят доследственную проверку, сообщали накануне в пресс-службе ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.