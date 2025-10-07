В Ярославле вскрыли мошенническую схему продажи спецтехники, нанесшую 43 млн ущерба

В суд отправлено уголовное дело о растрате на сумму более 43 млн рублей в акционерном обществе «Центр», учредителем которого выступает мэрия Ярославля. На скамье подсудимых окажется 49-летний местный житель, обвиняемый по статьям «Пособничество в растрате в особо крупном размере» и «Мошенничество в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.