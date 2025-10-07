В Ярославле вскрыли мошенническую схему продажи спецтехники, нанесшую 43 млн ущерба

В суд отправлено уголовное дело о растрате на сумму более 43 млн рублей в акционерном обществе «Центр», учредителем которого выступает мэрия Ярославля. На скамье подсудимых окажется 49-летний местный житель, обвиняемый по статьям «Пособничество в растрате в особо крупном размере» и «Мошенничество в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
По версии следствия, летом 2023 года директор АО «Центр» решил распродать принадлежащую компании спецтехнику и привлек для этого обвиняемого. Тот нашел подставное лицо, с которым был заключен фиктивный договор купли-продажи.
После подписания документов сообщник организовал вывоз 73 единиц техники на подконтрольные ему стоянки для дальнейшей перепродажи. Часть вырученных денег он присвоил, а 6 млн рублей передал директору АО «Центр» в качестве вознаграждения.
Уже после смены руководства в компании обвиняемый обманул нового директора. Он убедил его подписать дополнительное соглашение к первому договору, чтобы похитить еще и автокран стоимостью 450 тысяч рублей, не заплатив за него.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.
Главным фигурантом дела следствие считает бывшего директора АО «Центр». Как уточнили в прокуратуре, расследование в отношении него продолжается.