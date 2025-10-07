Россиянин внезапно умер, зайдя в море на популярном курорте

В турецкой Аланье российский турист скончался во время отдыха на пляже в районе Инджекум. По информации агентства IHA, 55-летний мужчина начал внезапно биться в судорогах во время купания в море.
Местные жители оперативно вытащили россиянина из воды и вызвали скорую помощь. Медики доставили туриста в больницу, но спасти его жизнь не смогли.
Тело погибшего направлено в морг для установления точной причины смерти. Турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее россиянин погиб в горах Абхазии во время похода.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.