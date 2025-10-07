Владельцев российского оператора сотовой связи признали экстремистами

В текущем году обвиняемые приобрели автомобильную технику на общую сумму 24 миллиона рублей для нужд «Легиона “Свобода России”,* после чего через аукционы собрали еще 800 тысяч рублей. На эти средства, по данным следствия, были закуплены приборы ночного видения, носилки, дроны и аппаратура для радиоэлектронной борьбы.