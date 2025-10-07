Владельца склада суррогатного, убившего людей в Ленобласти, алкоголя арестовали

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил, что количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 45 человек. Также стало известно, что сотрудники СК РФ задержали в Москве еще двоих подозреваемых по делу об отравлении суррогатом в Ленобласти. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по факту халатного отношения контролирующих органов. Также в начале октября в СИЗО отправили троих обвиняемых. Под стражей оказались жители Ленобласти в возрасте 45, 49 лет и 51 года.