Владельца склада суррогатного, убившего людей в Ленобласти, алкоголя арестовали

Руководитель склада с суррогатным алкоголем, из-за которого погибли жители Ленинградской области, был арестован. Об этом во вторник, 7 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
— Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения лицу, обвиняемому в распространении суррогатного алкоголя. По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в материале.
По версии следствия, 44-летний житель Санкт-Петербурга, фактически управлявший складом в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти, организовал незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. На складе хранились товары, изъятые в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам правоохранительных органов. Распространение этой опасной для жизни продукции стало причиной гибели людей.
В тот же день Следственный комитет РФ сообщил, что количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 45 человек. Также стало известно, что сотрудники СК РФ задержали в Москве еще двоих подозреваемых по делу об отравлении суррогатом в Ленобласти. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по факту халатного отношения контролирующих органов. Также в начале октября в СИЗО отправили троих обвиняемых. Под стражей оказались жители Ленобласти в возрасте 45, 49 лет и 51 года.