158 человек погибли в результате жутких ЧП в Башкирии

В Башкирии пожары погубили 158 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года на территории Башкирии зарегистрировано более семи тысяч пожаров, в которых погибли 158 человек и 144 человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают жителям республики основные правила пожарной безопасности: не оставлять включенные электроприборы без присмотра, своевременно проверять состояние электропроводки, отключать электрооборудование на ночь и при уходе из дома.

Специалисты также рекомендуют воздерживаться от использования электроприборов, в безопасности которых возникают сомнения. Госкомитет по ЧС подчеркивает, что обеспечение пожарной безопасности является личной ответственностью каждого гражданина.

