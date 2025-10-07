158 человек погибли в результате жутких ЧП в Башкирии

С начала 2025 года на территории Башкирии зарегистрировано более семи тысяч пожаров, в которых погибли 158 человек и 144 человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели напоминают жителям республики основные правила пожарной безопасности: не оставлять включенные электроприборы без присмотра, своевременно проверять состояние электропроводки, отключать электрооборудование на ночь и при уходе из дома.
Специалисты также рекомендуют воздерживаться от использования электроприборов, в безопасности которых возникают сомнения. Госкомитет по ЧС подчеркивает, что обеспечение пожарной безопасности является личной ответственностью каждого гражданина.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.