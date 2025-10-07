В Ленобласти арестовали владельца склада суррогата, отравившего десятки граждан

Арестован руководитель склада с суррогатным алкоголем, от которого скончались десятки жителей Ленинградской области. Отметим, что речь идет не о поставщике ингредиентов, а о владельце склада, хранившем у себя опасный продукт, унесший жизни людей. Он же и организовывал его продажу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.