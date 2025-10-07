В Ленобласти арестовали владельца склада суррогата, отравившего десятки граждан

Арестован руководитель склада с суррогатным алкоголем, от которого скончались десятки жителей Ленинградской области. Отметим, что речь идет не о поставщике ингредиентов, а о владельце склада, хранившем у себя опасный продукт, унесший жизни людей. Он же и организовывал его продажу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения лицу, обвиняемому в распространении суррогатного алкоголя. По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
По материалам следствия, 44-летний житель Санкт-Петербурга владеет складом в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Он организовал нелегальную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции. На складе хранились товары, которые были изъяты правоохранительными органами как вещественные доказательства по административным и уголовным делам. Незаконная реализация опасной продукции привела к гибели людей.
Ранее KP.RU сообщил, что на момент 3 октября 2025 года от суррогатного алкоголя в Ленобласти скончались уже 41 человек. За последующие дни количество жертв подобралось к пяти десяткам.