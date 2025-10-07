В Екатеринбурге горит турбинный завод

На территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге вечером 7 октября произошел пожар. Как сообщает E1.RU, возгорание охватило кровлю складского здания на улице Фронтовых бригад.
На место происшествия оперативно прибыли 12 единиц пожарной техники и 30 спасателей. Площадь возгорания уточняется.
По предварительным данным, пострадавших при тушении пожара нет.
Уральский турбинный завод работает с 1938 года и специализируется на производстве паровых турбин для электростанций и атомных ледоколов. Причины возгорания пока не известны.
