В Екатеринбурге горит турбинный завод

На территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге вечером 7 октября произошел пожар.

На территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге вечером 7 октября произошел пожар. Как сообщает E1.RU, возгорание охватило кровлю складского здания на улице Фронтовых бригад.

На место происшествия оперативно прибыли 12 единиц пожарной техники и 30 спасателей. Площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, пострадавших при тушении пожара нет.

Уральский турбинный завод работает с 1938 года и специализируется на производстве паровых турбин для электростанций и атомных ледоколов. Причины возгорания пока не известны.

