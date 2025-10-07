Житель Молдовы более двух лет насиловал 12-летнюю девочку и она забеременела: Суд приговорил педофила к 15 годам тюрьмы

К 15 годам лишения свободы приговорили 35-летнего жителя севера Молдовы, после того как от него забеременела 12-летняя девочка, которая заявила, что влюбилась в него.
Прокуратура сообщает, что с апреля 2019 по ноябрь 2021 года 35-летний обвиняемый вступил в многочисленные половые связи с несовершеннолетей, с которой он познакомился в социальных сетях.
По словам ребенка он заманивал ее на личные встречи, а после того как она влюбилась в него, он прибегнул к психологическому давлению, принуждая её к половой связи под угрозой расставания.
