Журналист Херш: в Белом доме обеспокоены когнитивным состоянием Трампа

Ранее Дональд Трамп уже привлекал внимание к своим выступлениям на международной арене, в том числе в ходе Генассамблеи ООН и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, где делал громкие заявления о конфликте на Украине и роли России. Несмотря на заверения Белого дома о хорошем состоянии здоровья президента, обсуждения его когнитивных способностей периодически возникают после публичных речей.