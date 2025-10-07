Мощный пожар охватил турбинный завод в Екатеринбурге

Кроме того, в конце сентября на улице 9 Мая на севере Москвы загорелось трехэтажное административное здание, в результате пожара частично обрушилась кровля. В ликвидации горения принимали участие около 50 сотрудников МЧС и 16 единиц специализированной техники.