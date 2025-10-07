Мощный пожар охватил турбинный завод в Екатеринбурге

Огонь охватил около тысячи квадратных метров территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Свердловской области.
По словам представителей ведомства, предварительно, загорелась кровля складского здания на улице Фронтовых бригад. К тушению пламени привлечены 30 пожарных и 12 единиц специализированной техники.
— Информации о пострадавших не поступало, — передает сообщение областного управления министерства E1.ru.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 1 октября сообщил, что на территории местного нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, которое носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотников.
Кроме того, в конце сентября на улице 9 Мая на севере Москвы загорелось трехэтажное административное здание, в результате пожара частично обрушилась кровля. В ликвидации горения принимали участие около 50 сотрудников МЧС и 16 единиц специализированной техники.