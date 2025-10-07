Суд арестовал главу склада в Ленобласти, откуда расходился смертельный суррогат

Напомним, в Ленинградской области произошли массовые случаи смертельного отравления самогоном. Продукция продавалась по цене 100 рублей за бутылку в использованной водочной таре. Изначально была задержана 60-летняя женщина, работавшая педагогом-дефектологом. Именно у неё купили спиртное первые отравившиеся. Позже выяснилось, что подпольной продажей занимались и другие лица. По последним данным, число погибших от смертельного напитка выросло до 44. Правоохранители уже выявили организацию, стоявшую за выпуском смертоносного алкоголя, которая поставляла бутылки на рынок сбыта. Склад фирмы расположен в посёлке Трубников Бор в Ленобласти. Арестованы пять человек, причастные к уголовному делу о суррогате.