В Чили работник по ошибке получил 330 месячных зарплат и не вернул их

«Работник получил 165 миллионов чилийских песо (примерно 14 миллионов рублей) вместо обычной зарплаты в 500 тысяч песо (около 43 тысяч рублей). Причиной стала ошибка бухгалтерии. После того как администрация компании обнаружила инцидент, сотрудник пообещал вернуть деньги, однако через три дня исчез, а затем уволился. Компания обратилась в суд, но иск был отклонен, и решение оказалось в пользу работника», — приводит издание Diario AS позицию суда.