В Чили работник по ошибке получил 330 месячных зарплат и не вернул их

Работник получил десятки тысяч долларов.
В Чили офисный сотрудник пищевой компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile оставил себе 330 месячных зарплат, которые по ошибке были перечислены ему на счет. Об этом сообщает издание Diario AS. Инцидент произошел в мае 2022 года, но детали стали известны только в конце сентября 2025 года.
«Работник получил 165 миллионов чилийских песо (примерно 14 миллионов рублей) вместо обычной зарплаты в 500 тысяч песо (около 43 тысяч рублей). Причиной стала ошибка бухгалтерии. После того как администрация компании обнаружила инцидент, сотрудник пообещал вернуть деньги, однако через три дня исчез, а затем уволился. Компания обратилась в суд, но иск был отклонен, и решение оказалось в пользу работника», — приводит издание Diario AS позицию суда.
В публикации отмечается, что суд принял сторону бывшего сотрудника, так как компания не смогла доказать, что деньги были присвоены незаконно. Представители Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile пояснили, что, несмотря на внутреннее расследование, вернуть средства не удалось, а работник больше не выходил на связь. На данный момент руководство намерено обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.