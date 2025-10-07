Суд арестовал руководителя склада с суррогатным алкоголем под Тосно

Как выяснил 47news, Кочкарев ранее уже попадал в поле зрения оперативников за мошенничество, присвоение и растрату. В 2019 году петербуржец стал фигурантом дела о сделках по продаже изъятых авто правоохранителями вместе с генеральным директором компании «Фаворит Ф» Виктором Матхановым. В 2021-м его приговорили к трем годам колонии общего режима, а Кочкарев по совокупности получил 5,5 года с возмещением 25,8 млн рублей ущерба. Тогда он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.