Суд арестовал руководителя склада с суррогатным алкоголем под Тосно

Об этом 7 октября сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, 44-летний петербуржец, будучи фактическим руководителем склада, участвовал в незаконном сбыте алкоголя. Остатки продукции правоохранители изъяли в качестве вещдоков.
«Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в надзорном ведомстве.
Как выяснил 47news, Кочкарев ранее уже попадал в поле зрения оперативников за мошенничество, присвоение и растрату. В 2019 году петербуржец стал фигурантом дела о сделках по продаже изъятых авто правоохранителями вместе с генеральным директором компании «Фаворит Ф» Виктором Матхановым. В 2021-м его приговорили к трем годам колонии общего режима, а Кочкарев по совокупности получил 5,5 года с возмещением 25,8 млн рублей ущерба. Тогда он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Напомним, на массовые отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти обратили внимание в конце сентября. По версии следствия, один из подозреваемых незаконно купил продукцию на территории склада в Тосненском районе, после чего продал ее двум местным жителям, которые, в свою очередь, принялись распространять алкоголь. Как писал 47news, госконтракт на хранение и уничтожение продукции, от которого умирают жители Ленобласти, был заключен со столичной организацией.
Следственный комитет 7 октября сообщил о двух новых задержанных по делу — ими стали два человека из компании, которая хранила на складе в Тосненском районе изьятые из оборота алкогольные напитки. В ближайшее время им также изберут меру пресечения. А число погибших тем временем выросло уже до 45 человек. Сообщалось, что в больницу попали еще двое.
В рамках трех уголовных дел ранее были задержаны 14 человек, сейчас их число достигло 16.