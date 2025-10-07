В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатным алкоголем

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу владельца склада с суррогатным алкоголем, от которого умерли жители Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.
Установлено, что 44-летний петербуржец организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции в поселке Трубников Бор. Распространение этих напитков привело к гибели людей.
Находившаяся на территории склада продукция была изъята в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам правоохранительными органами.
Напомним, ранее стало известно, что число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 33 человек.