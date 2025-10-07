Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатным алкоголем

Петербуржец организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции в поселке Трубников Бор.

Источник: Аргументы и факты

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу владельца склада с суррогатным алкоголем, от которого умерли жители Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Установлено, что 44-летний петербуржец организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции в поселке Трубников Бор. Распространение этих напитков привело к гибели людей.

Находившаяся на территории склада продукция была изъята в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам правоохранительными органами.

Напомним, ранее стало известно, что число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 33 человек.