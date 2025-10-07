Уральский турбинный завод опроверг информацию о возгорании

О пожаре вечером того же дня сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области. По словам представителей ведомства, по предварительным данным, загорелась кровля складского здания на улице Фронтовых Бригад. К тушению пламени привлечены 30 пожарных и 12 единиц специализированной техники.