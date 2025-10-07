Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский турбинный завод опроверг информацию о возгорании

Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет. Информацию о пожаре во вторник, 7 октября, опровергли в пресс-службе завода.

Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет. Информацию о пожаре во вторник, 7 октября, опровергли в пресс-службе завода.

— Возгорание в мебельном цеху на «Эльмаше». Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет, — приводит информацию с предприятия ТАСС.

О пожаре вечером того же дня сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области. По словам представителей ведомства, по предварительным данным, загорелась кровля складского здания на улице Фронтовых Бригад. К тушению пламени привлечены 30 пожарных и 12 единиц специализированной техники.