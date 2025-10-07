Мерц предупредил о снижении реальных доходов немцев

Мерц указал на несправедливость, когда человек, начавший работать в 17 лет, и тот, кто вышел на рынок труда только после 30 лет, имеют одинаковую продолжительность получения пенсии. Он предложил более тесно увязать размер пенсионных выплат с продолжительностью периода, в течение которого человек делал взносы. Кроме того, Мерц высказался в поддержку введения обязательных взносов в накопительную пенсионную систему.