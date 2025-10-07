Ричмонд
Мерц предупредил о снижении реальных доходов немцев

Пенсионная система Германии требует масштабной реформы, которая потребует от граждан увеличения расходов на социальные нужды. В ближайшем будущем немцам придется тратить большую часть своих доходов на пенсии, здравоохранение и долгосрочный уход, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Жителям Германии придется больше тратить на пенсии и медицину.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГермания начала экономить на гражданах ради армии.

«Серьезных проблем с финансированием пенсионной системы не ожидается до 2031 года, однако после этой даты потребуется “крупная реформа”. Подготовку к этим изменениям необходимо начать уже в течение текущего законодательного периода», — сказал Мерц в интервью немецкому телеканалу. Слова политика цитирует издание Bild.

Вместо повышения пенсионного возраста канцлер предложил делать акцент на улучшении обеспечения работников и расширении частного пенсионного страхования. Одной из ключевых идей является изменение принципов расчета страхового стажа.

Мерц указал на несправедливость, когда человек, начавший работать в 17 лет, и тот, кто вышел на рынок труда только после 30 лет, имеют одинаковую продолжительность получения пенсии. Он предложил более тесно увязать размер пенсионных выплат с продолжительностью периода, в течение которого человек делал взносы. Кроме того, Мерц высказался в поддержку введения обязательных взносов в накопительную пенсионную систему.

Ранее, в конце августа, канцлер заявлял, что Германия больше не может экономически позволить себе финансировать существующую систему всеобщего благосостояния, и призывал к пересмотру системы пособий. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщал, что дефицит бюджета Германии в 2025 году достигнет 170 миллиардов евро, и правительство планирует сократить расходы по большинству направлений, кроме обороны и инфраструктуры.

