Российский турист скончался в Турции

Пятидесятипятилетний российский турист погиб после купания в море на курорте Аланья в Турции. Трагедия произошла в районе Инджекум, сообщает агентство DHA.

Мужчина скончался после купания в море.

«По полученной информации, приехавший на отдых россиянин, 55 лет, купался в море у берега отеля, где он остановился. Проплыв некоторое время в море, он по неизвестной причине начал барахтаться. Заметив это, окружающие граждане бросились на помощь туристу и вытащили его из воды. По получении сообщения на место происшествия были направлены бригады скорой помощи», — говорится в сообщении агентства.

После оказания первой помощи на пляже турист был экстренно доставлен в ближайшую больницу. Несмотря на оперативные действия медиков, спасти россиянина не удалось. DHA уточняет, что тело погибшего направлено в морг для судебно-медицинской экспертизы, а местные следственные органы начали проверку всех обстоятельств произошедшего. О причине смерти пока официально не сообщается.

Случаи гибели российских туристов в Турции происходят регулярно как на воде, так и на дорогах. Ранее сообщалось о трагедиях с россиянами в результате наезда катера и дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и погибли граждане РФ. Консульство России оказывает поддержку пострадавшим, а местные власти проводят проверки по каждому инциденту.