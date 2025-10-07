Российский турист скончался в Турции

«По полученной информации, приехавший на отдых россиянин, 55 лет, купался в море у берега отеля, где он остановился. Проплыв некоторое время в море, он по неизвестной причине начал барахтаться. Заметив это, окружающие граждане бросились на помощь туристу и вытащили его из воды. По получении сообщения на место происшествия были направлены бригады скорой помощи», — говорится в сообщении агентства.