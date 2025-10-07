Появились подробности пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге

На территории уральского турбинного завода в Екатеринбурге продолжается масштабный пожар. По последним данным, огонь охватил арендуемое здание площадью 1000 квадратных метров, пишет Ural Mash.
На месте работают сотрудники МЧС, они локализуют возгорание.
Как ранее сообщалось, предприятие специализируется на производстве труб для паросиловых установок и обслуживании энергетического оборудования.
Причины пожара и возможный ущерб устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
