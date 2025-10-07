В Калинковичском районе легковушка столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем — погиб пассажир

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе в ДТП погиб пассажир легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
7 октября примерно в 19.30 28-летний водитель Hyundai на дороге Р131 Калинковичи — Мозырь столкнулся с лосем, который внезапно выбежал на проезжую часть перед авто. В результате происшествия 39-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля с травмами госпитализирован. Животное пало на месте ДТП.
Госавтоинспекция призывает всех водителей быть максимально бдительными при управлении любым видом транспорта. «Двигаясь по загородным дорогам, необходимо соблюдать скоростное ограничение, при котором вы будете чувствовать себя безопасно и уверенно за рулем. Внимательно оценивайте дорожную обстановку и смотрите по сторонам. Обращайте внимание на дорожный знак 1.25 “Дикие животные”, — подчеркнули стражи дорог. -0-