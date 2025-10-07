В Калинковичском районе легковушка столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем — погиб пассажир

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть максимально бдительными при управлении любым видом транспорта. «Двигаясь по загородным дорогам, необходимо соблюдать скоростное ограничение, при котором вы будете чувствовать себя безопасно и уверенно за рулем. Внимательно оценивайте дорожную обстановку и смотрите по сторонам. Обращайте внимание на дорожный знак 1.25 “Дикие животные”, — подчеркнули стражи дорог. -0-