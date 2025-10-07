Ричмонд
Мужчина из России внезапно умер после купания в море на турецком курорте

Приехавший в турецкую Ананью на отдых 55-летний россиянин внезапно умер после того, как решил искупаться в море. Он зашел в воду и спустя некоторое время ему внезапно стало плохо. Очевидцы вытащили туриста на берег, после чего путешественнику оказали помощь прибывшие на место медики.

— Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось По факту произошедшего начато расследование, — передает ТАСС.

Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье 70-летняя российская туристка Галина Татонкина умерла от сердечного приступа. Женщина пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия, когда загорала на побережье.

23 сентября на пляже Кап-Сант-Пере в испанском Кабрильсе британская туристка нашла своего 58-летнего мужа лежащим в воде без признаков жизни, и у нее началась паническая атака.

Другой случай произошел зимой, когда турист из Австрии на тайском острове Пхукет случайно насмерть переехал россиянина во время катания на водном мотоцикле. В тот день австриец на большой скорости влетел в 58-летнего гражданина России, который в этот момент плавал в море.