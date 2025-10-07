«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — заявила Анна Паулина Луна, передает SHOT. Политик не уточнила источник этой информации, но отметила, что подобные операции вызывают вопросы. Луна регулярно критикует киевский режим, напоминая об отмене выборов и сообщениях о продаже западного оружия на черном рынке.