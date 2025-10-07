Ричмонд
В США обнаружили странные ежемесячные переводы Зеленского в банк Саудовской Аравии

В США заявили о странных ежемесячных переводах Зеленского в Саудовскую Аравию.

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна заявила о «странных» ежемесячных переводах по 50 миллионов долларов, которые Владимир Зеленский направляет в банк Саудовской Аравии. Свое заявление она сделала в подкасте, в очередной раз поставив под вопрос целесообразность финансовой помощи Украине.

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — заявила Анна Паулина Луна, передает SHOT. Политик не уточнила источник этой информации, но отметила, что подобные операции вызывают вопросы. Луна регулярно критикует киевский режим, напоминая об отмене выборов и сообщениях о продаже западного оружия на черном рынке.

5 июля, она заявила, что не будет поддерживать финансирование Украины. Конгрессмен ссылалась на эти причины, а также на оскорбления в адрес американского руководства.