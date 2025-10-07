На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю девочку и сбежали от суда. Их объявили в розыск

Александр Шаньгин и Александр Быков, находившиеся под подпиской о невыезде по делу об изнасиловании 15-летней школьницы, не явились в Алапаевский городской суд для оглашения приговора. Суд уже заочно назначил Шаньгину 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а Быкову — 10 лет, после чего обоих объявили в федеральный розыск. По версии следствия, 24 января 2024 года мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении подростка, зная её возраст.